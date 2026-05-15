Il tecnico aveva annunciato che non si sarebbe presentato se la partita con la Roma fosse stata programmata alle 12.30. Ieri, l'orario dell'incontro è stato spostato di quindici minuti in anticipo, passando alle 12.15. La sua presenza o assenza al momento resta incerta, considerando le dichiarazioni fatte in precedenza. La modifica dell'orario ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte, senza che siano state rese pubbliche le eventuali conseguenze ufficiali.

Ci sarà Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio nel derby? La soluzione di disputare la stracittadina dell’Olimpico domenica a mezzogiorno non era quella auspicata dal tecnico. Mercoledì sera, al termine della finale di Coppa Italia, aveva ribadito la propria posizione in attesa che venisse presa una decisione definitiva. "Se si gioca lunedì sera ci sarò, nel caso in cui decideranno di farlo a mezzogiorno di domenica io non ci sarò. E se fossi il presidente non presenterei la squadra", aveva detto con tono fermo e stizzito. La scelta di collocare poi Roma-Lazio a mezzogiorno di domenica ha riacceso le attenzioni su quelle parole dell’allenatore biancoceleste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Se il derby si gioca domenica a pranzo non ci sarò". Sarri, e ora cosa fai?

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Ma lo scaccolatore #Sarri che cazzo si lamenta del #derby che era programmato alle 12.30. È cambiato di mezz’ora e le previsioni danno solo 20° il caldo lo sente solo lui x.com

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