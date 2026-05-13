Dopo la sconfitta contro l'Inter, l’allenatore della squadra biancoceleste ha commentato la questione legata al calendario, attribuendo i problemi a una serie di errori commessi dalla Lega. Riguardo al prossimo derby, ha affermato che, se fosse stato programmato per domenica, non sarebbe sceso in campo e, nel caso fosse stato il presidente, non avrebbe presentato la squadra. La discussione si è concentrata sul caos che circonda le date delle partite.

Maurizio Sarri non nasconde l’amarezza. Per la sconfitta, certo, ma anche e soprattutto per il caos calendario e l'ipotesi di giocare il derby tra Roma e Lazio alle 12.30: “Se si gioca lunedì vengo, mentre domenica no. A mezzogiorno e mezzo ci giocano loro”, commenta lapidario il tecnico biancoceleste. Poi punta il dito contro la gestione della vicenda: “Il casino nasce da una serie di errori fatti dalla Lega. Io, se fossi il presidente, non presenterei neanche la squadra: prendiamo un punto di penalizzazione e punto. Non sono arrabbiato, sono logico. Ci sono stati errori clamorosi e nessuno ha preso il microfono per chiedere scusa”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri: "Il derby? Se si gioca domenica non vengo. Fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra..."

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