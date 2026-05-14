Mitico Sarri | Se il derby si gioca di domenica io non vengo
Maurizio Sarri ha dichiarato che non parteciperà al derby se si svolgerà di domenica, esprimendo così la sua preferenza per disputarlo in un altro giorno. L’allenatore della Lazio ha anche commentato la posizione della Lega Serie A, avendo espresso una critica nei confronti dell’associazione privata. Le sue parole sono state riportate in un contesto in cui si discute delle modalità di programmazione delle partite di campionato.
A volte Maurizio Sarri è simpatico. L’allenatore della Lazio si schiera per lo Stato e contro un’associazione privata chiamata Lega Serie A. Interviene sulla querelle del derby in programma per questi fine settimana e ribadisce la sua posizione contraria a quella della Lega Serie A che – non si capisce perché – si è impuntata per far giocare il derby domenica a mezzogiorno. Il derby e le altre partite delle squadre in zona Champions, compreso Pisa-Napoli. Ricordiamo che la Serie A ha presentato il ricorso al Tar contro la decisione della Prefettura di Roma, decisione che riguarda l’ordine pubblico. Dopo la finale di Coppa Italia persa 2-0 contro l’Inter, Sarri ha detto: “Se il derby si gioca domenica io non vengo sicuro, vengo allo stadio di lunedì.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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