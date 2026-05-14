Mitico Sarri | Se il derby si gioca di domenica io non vengo

Maurizio Sarri ha dichiarato che non parteciperà al derby se si svolgerà di domenica, esprimendo così la sua preferenza per disputarlo in un altro giorno. L’allenatore della Lazio ha anche commentato la posizione della Lega Serie A, avendo espresso una critica nei confronti dell’associazione privata. Le sue parole sono state riportate in un contesto in cui si discute delle modalità di programmazione delle partite di campionato.

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