Pronti al cambio dell' ora? Ecco come non farsi trovare impreparati

Tra la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, gli orologi vengono spostati un’ora avanti, segnando il passaggio all’ora legale. Questa modifica comporta un’ora di sonno in meno e più luce nelle ore serali. Le autorità hanno comunicato la data ufficiale del cambio, invitando i cittadini a regolare gli orologi in anticipo per evitare disagi.

N ella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo l’orologio corre avanti di 60 minuti, regalandoci più luce la sera ma sottraendoci un’ora di riposo preziosa. Quello che sembra un cambiamento minimo è in realtà un piccolo scossone per il nostro organismo, una sorta di fuso orario artificiale che può disturbare il sonno e l’umore per diversi giorni. Il passaggio all’ora legale non è infatti un evento neutro: la scienza ha osservato che proprio il lunedì successivo al cambio si registra una crescita statistica di piccoli infortuni e cali di attenzione. Ora legale tutto l’anno: i rischi per la salute secondo l’esperta. guarda le foto Perché il cambio dell’ora affatica il cuore e la mente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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