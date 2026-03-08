Per la Pasqua, 160 hotel sono pronti ad aprire, mentre le prenotazioni dei turisti si sono ridotte negli ultimi giorni. Le previsioni iniziali erano positive, ma il caro energia ha influito sul volume di richieste, rallentando l'afflusso dei visitatori. La situazione attuale riflette un calo delle prenotazioni, anche se le aspettative rimangono in parte positive rispetto al periodo precedente.

"Per la Pasqua le previsioni restano positive. Negli ultimi giorni le richieste sono rallentate, ma ritengo sia normale davanti a un conflitto che sta impattando anche nella nostra vita quotidiana". Claudio Montanari, presidente di Federalberghi, predica calma. Se da una parte la voglia di vacanza si è smorzata guardando le esplosioni in Medio Oriente che riempiono le trasmissioni televisive, dall’altro "per la Pasqua il mercato di riferimento è quello di prossimità, dunque non è detto che le cose possano andare peggio da un punto di vista di presenze turistiche. Considerando il fatto che ci sarà ancor più attenzione nel prenotare viaggi all’estero, o almeno in alcune aree del mondo, questo potrebbe avere una ricaduta diretta sulla realtà nazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasqua, 160 hotel pronti ad aprire. Ma il caro energia raffredda i turisti

Il primo hotel sulla Luna punta ad aprire nel 2032: i costi di prenotazione e viaggioLa startup americana GRU Space ha aperto le prenotazioni per il primo, esclusivo hotel sulla Luna.

Bellavia e il "giallo" del papello con l'elenco di politici e vip. I pm pronti ad aprire un fascicoloDall'indagine sulla ex collaboratrice di Gian Gaetano Bellavia, Valentina Varisco, accusata di avere sottratto un milione di file per suoi vantaggi...

Una raccolta di contenuti su Pasqua 160 hotel pronti ad aprire Ma il....

Argomenti discussi: Pasqua, 160 hotel pronti ad aprire. Ma il caro energia raffredda i turisti.

Pasqua: Caorle, una trentina di hotel già apertaPasqua è ormai alle porte e gli operatori del comparto alberghiero a Caorle sono pronti ad accogliere i primi ospiti della stagione turistica 2023. Un dato significativo rilevato dagli uffici ... ansa.it

Caorle, trenta hotel già aperti per Pasqua: prenotazioni soprattutto dai turisti italianiCAORLE (VENEZIA) - Pasqua è ormai alle porte e gli operatori del comparto alberghiero a Caorle sono pronti ad accogliere i primi ospiti della stagione turistica 2023. Un dato significativo rilevato ... ilgazzettino.it