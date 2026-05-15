Se gli europei diventano migranti | la distopia contro i muri

Un vecchio libro di Gian Antonio Stella ricorda come in passato molti europei abbiano attraversato confini e affrontato spostamenti forzati o volontari. La narrazione suggerisce che, nel corso della storia, i confini sono stati attraversati da persone di diverse nazionalità e origini, spesso in cerca di nuove opportunità o per sfuggire a situazioni difficili. La storia si ripete, e oggi si torna a parlare di migrazione, questa volta con un focus sui cittadini europei che potrebbero diventare migranti in un contesto di tensioni e barriere fisiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Quando gli albanesi eravamo noi. Così recitava un vecchio libro di Gian Antonio Stella. Che la storia a volte scompagina le carte. E solo ricordando da dove si viene, si può comprendere il presente. O almeno provarci. Idea che dev’essere passata per la testa del premiatissimo Emanuele Aldrovandi quando scriveva “ Scusate se non siamo morti in mare “, lavoro ambientato in un futuro distopico, in cui i cittadini europei (ormai impoveriti) tornano ad essere un popolo di emigranti. Come a dire: occhio che a furia di erigere muri, non è detto che non ci si ritrovi dalla parte sbagliata. Testo che debuttò una decina d’anni fa. E che ora trova nuova vita in un inedito allestimento firmato dallo stesso drammaturgo emiliano, fino a domenica ospite del Teatro Fontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Se gli europei diventano migranti: la distopia contro i muri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Meloni riscopre gli alleati europei per dimenticare Trump (e sé stessa) Leggi anche: Come funzioneranno quindi questi "rimpatri" europei per i migranti Se gli europei diventano migranti: la distopia contro i muriEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it L’Europa propone regole più semplici per i biglietti dei treni nazionali e internazionali reddit E’ iniziata la ‘rivolta’ contro la Commissione europea e pian piano i popoli europei escono allo scoperto e diventano pro Russia. #Romania #Russia #Europa A leggere i giornali italiani e ad ascoltare i mezzi busti Tv non lo si crede, ma è ora che gli italia x.com