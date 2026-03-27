Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento sui rimpatri di migranti, stabilendo le modalità e i tempi per i trasferimenti. Con il voto del 26 marzo 2026, sono state definite le norme riguardanti le procedure di detenzione, l’utilizzo dei “return hubs” e le condizioni per i trasferimenti verso paesi terzi. La decisione rappresenta una fase cruciale nell’implementazione delle nuove disposizioni.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Il Parlamento Ue ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Si apre la fase dei negoziati con i governi: ecco passaggi, tempi e possibili scenari. Il nuovo regolamento rimpatri con il voto del Parlamento europeo è entrato nella fase decisiva. Gli eurodeputati con il voto di ieri, 26 marzo 2026, hanno fissato la loro linea su tempi dei rimpatri, detenzione, uso dei “return hubs” e condizioni per i trasferimenti verso Paesi terzi. Posizioni che ora la Commissione europea dovrà discutere con i leader dei singoli stati dell'Unione. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Come funzioneranno quindi questi "rimpatri" europei per i migranti

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