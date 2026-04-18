Durante un evento pubblico, una leader politica italiana ha incontrato un rappresentante europeo, scambiando un abbraccio visibilmente caloroso. La donna indossava un abito rosso, mentre l’uomo era vestito con un completo blu. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno osservato con curiosità il gesto di complicità tra i due. L’incontro ha segnato una riunione tra alleati europei, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i paesi membri.

Lei in rosso fiammante, lui in blu presidenziale: «Giorgia!». Un abbraccio esibito, un afflato raro, anzi mai visto prima. Brevi istanti da film di Claude Lelouch. A beneficio mediatico, sugli scalini dell’Eliseo si è vista una nuova coppia europea: Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Probabile che lei, dentro di sé, nutra per il presidente francese la medesima antipatia di sempre, ma non è questo che interessa. La notizia è che la presidente del Consiglio non è mai stata così volenterosa come adesso, e Macron l’ha accolta come il figliol prodigo: ponti d’oro all’ex nemico che, in qualche modo, viene a Canossa. Certo, Meloni ci ha messo tre anni ad arrivare.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni riscopre gli alleati europei per dimenticare Trump (e sé stessa)

Monti: “Meloni si discosti dalle azioni di Trump”

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