Scuole piacentine vicine a fonti di inquinamento o con altre criticità | la mappa delle segnalazioni
A Piacenza sono state raccolte segnalazioni amministrative riguardanti le scuole situate in aree potenzialmente a rischio di inquinamento o con altre criticità ambientali. La mappa creata non si concentra sulla qualità dell’aria negli ambienti scolastici o sui livelli di rumore, ma evidenzia le segnalazioni relative a problematiche ambientali che coinvolgono gli edifici scolastici, inserite nel quadro più ampio delle criticità territoriali e delle aree di possibile impatto ambientale.
Non una rilevazione della qualità dell’aria che si respira nei cortili o una misura dei decibel in arrivo nelle aule, ma una cartina di tornasole delle segnalazioni amministrative sul tema ambiente e scuole, riferite al più ampio contesto in cui sono ospitati gli spazi frequentati quotidianamente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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