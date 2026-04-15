Per le biblioteche delle scuole piacentine 70mila euro | ecco tutti i progetti

Le biblioteche delle scuole di Piacenza hanno ricevuto un finanziamento di 70mila euro destinato a diciotto progetti. Questi interventi prevedono festival, incontri, laboratori ed eventi con l’obiettivo di promuovere la lettura come strumento di inclusione, crescita e aggregazione tra gli studenti. Le iniziative sono state ideate per coinvolgere i giovani e rafforzare il ruolo delle biblioteche scolastiche nella comunità.

Diciotto progetti per promuovere la lettura come strumento di inclusione, crescita e aggregazione tramite festival, incontri, laboratori ed eventi. Sono le iniziative selezionate nell’ambito del bando Anima la tua Biblòh! che la Fondazione di Piacenza e Vigevano aveva lanciato nel febbraio scorso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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