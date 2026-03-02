Supremazia dei licei e tecnici in lieve calo | la mappa delle scuole più scelte a Roma e nel Lazio

A Roma e nel Lazio, la maggior parte degli studenti preferisce ancora iscriversi ai licei e ai tecnici, secondo i dati più recenti. La mappa delle scelte scolastiche mostra una leggera diminuzione della supremazia di queste tipologie di istituti, ma restano comunque le opzioni più gettonate tra i giovani della regione. Le statistiche evidenziano le preferenze degli studenti in base alle diverse scuole.

A Roma e nel Lazio gran parte degli studenti e delle studentesse sceglie ancora un liceo per continuare il proprio percorso di studi. Mentre gli istituti tecnici registrano una leggera battuta di arresto rispetto agli anni precedenti, pur facendo registrare numeri importanti.È il quadro che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scuole superiori, iscrizioni al rush finale. Dai licei ai tecnici: le scelte degli studenti a RomaSecondo i primi dati, che arrivano dall'Associazione nazionale presidi di Roma, gli scientifici del centro sono i più "gettonati".

La scuola del futuro ha due volti: il primato dei Licei e il boom della rivoluzione 4+2Concluse le iscrizioni 2026/2027: mentre i licei restano il porto sicuro di oltre metà degli studenti, raddoppiano le scelte per la filiera tecnologica accorciata. Valditara esulta: «Il Sud scommette ... lasicilia.it

Iscrizioni a scuola, il liceo scientifico si prende (quasi) tutto: scelto da 1 studente su 5Se oltre uno studente su due continua a scegliere i licei, a sorprendere è il balzo in avanti della nuova filiera quadriennale ... tgcom24.mediaset.it