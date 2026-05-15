Scuole i carabinieri contro bullismo e droga | dialogo con 150 giovani

Un incontro tra carabinieri e 150 studenti delle scuole superiori ha affrontato i temi del bullismo e dell’uso di droga. Durante il confronto, sono state poste domande sui metodi per contrastare il bullismo che si manifesta sui social network e sulle strategie di prevenzione. I giovani hanno chiesto chiarimenti sulle iniziative delle forze dell’ordine per tutelare i ragazzi e sui rischi legati all’utilizzo scorretto di internet. L’obiettivo dell’incontro è stato condividere esperienze e informazioni con gli studenti.

? Punti chiave Come possono i carabinieri fermare il bullismo silenzioso sui social?. Quali domande hanno posto gli studenti durante il confronto diretto?. Perché la rete tra famiglia e polizia è fondamentale per i ragazzi?. Dove si terranno i prossimi incontri di prevenzione nelle scuole?.? In Breve Coinvolgimento di 150 studenti degli istituti Donati, Celli e liceo Torelli.. Interventi dei carabinieri delle stazioni di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola.. Focus su rischi digitali e prevenzione droga per tredicenni e quattordicenni.. Nuove tappe programmate nei prossimi mesi in tutta la provincia pesarese.. I carabinieri delle stazioni di... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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