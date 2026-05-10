A Alghero, un incontro tra circa 150 studenti e i carabinieri ha affrontato temi legati alla legalità e al bullismo. Durante l’evento, sono stati discussi i modi in cui le decisioni individuali possono influenzare la sicurezza cittadina e sono stati analizzati alcuni episodi di violenza che hanno coinvolto i giovani. L’obiettivo era stimolare un confronto diretto tra le parti su questioni di interesse comune.

? Punti chiave Come possono le scelte dei singoli influenzare la sicurezza di Alghero?. Quali ferite invisibili hanno scosso il dibattito tra studenti e carabinieri?. Perché il confronto sulle droghe è diventato cruciale per i sedicenni?. Come si trasforma la teoria scolastica in pratica contro il bullismo?.? In Breve 150 studenti tra i 16 e i 17 anni dell'istituto Angelo Roth Ipsar hanno partecipato.. Il confronto ha affrontato bullismo, violenza di genere e prevenzione uso di sostanze stupefacenti.. L'iniziativa si è svolta martedì 5 maggio presso l'istituto superiore di Alghero.. La scuola punta a trasformare l'educazione civica in pratica quotidiana per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alghero, 150 studenti e carabinieri: dialogo su legalità e bullismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cultura della Legalità, i Carabinieri incontrano 150 studentiTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma e concordate con gli Uffici Scolastici proseguono, nella provincia di...

Segni, Carabinieri e A.Cu.Di.Pa incontrano gli studenti del "Nervi": al centro legalità e contrasto al bullismoSensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole e prevenire i fenomeni di devianza.