Ardea i carabinieri salgono in cattedra contro bullismo e droga

Il 6 maggio 2026 i carabinieri di Ardea hanno incontrato studenti e insegnanti per parlare di bullismo e droga. Durante l’iniziativa hanno spiegato le conseguenze di comportamenti pericolosi e mostrato come riconoscere segnali di disagio tra i giovani. L’obiettivo era sensibilizzare sulla responsabilità individuale e rafforzare le misure di prevenzione nelle scuole. L’incontro si è svolto in un clima di confronto e collaborazione tra forze dell’ordine e studenti.

Ardea, 6 maggio 2026 – Legalità, sicurezza, responsabilità e prevenzione. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto alla scuola media “Virgilio” di Ardea, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno incontrato gli studenti nell’ambito delle iniziative dedicate alla cultura civica e alla sensibilizzazione dei più giovani. A guidare l’appuntamento è stato il tenente Giovanni Contieri, comandante della Tenenza dei Carabinieri di Ardea, che ha affrontato con i ragazzi alcuni argomenti di forte attualità e di particolare impatto nella vita quotidiana degli adolescenti. Focus su legalità, bullismo e droghe. Nel corso dell’incontro si è parlato di bullismo, cyberbullismo, rispetto delle regole e legalità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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