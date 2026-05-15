Scuole dell' infanzia a Pisa | pubblicate le graduatorie definitive dei richiedenti per l' anno scolastico 2026 2027

Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei richiedenti per le scuole dell'infanzia a Pisa per l’anno scolastico 20262027. Le liste riguardano le domande presentate per l’iscrizione ai nidi e alle scuole dell’infanzia della città. Le graduatorie sono state approvate e rese pubbliche, consentendo alle famiglie di conoscere l’esito delle richieste. La pubblicazione avviene in un periodo in cui si conclude la fase di ricezione delle domande per le iscrizioni scolastiche.

Sono state approvate e pubblicate le graduatorie definitive dei richiedenti le scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 20262027. Le graduatorie sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Pisa e sui siti web di ciascun istituto comprensivo del territorio.Nel rispetto della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicate le graduatorie per 150 milioni di euroIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note oggi le graduatorie relative ai finanziamenti per l’acquisto di arredi didattici innovativi...

Fondi per migliorare la produzione dell'apicoltura: pubblicate le graduatorie definitiveSono state pubblicate sul sito dell'assessorato regionale dell'Agricoltura le graduatorie definitive del bando per la presentazione dei progetti...

Iscrizioni Fuori Termine 2026/2027 per i Servizi Educativi 0-3 anni e per la scuola dell’infanzia comunale (0-3 anni), fasce medi, grandi e piccoli comune.firenze.it/servizi/educaz… Scuole infanzia comunale educazione.comune.fi.it/dalle-redazion… x.com

Preparazione per la scuola dell'infanzia/young 5s. reddit

Il viaggio di Kate a Reggio Emilia, la principessa visita la scuola con il bosco: l'incontro con i bambini, i piccoli di tritone e l'italiano perfettoUltima giornata della principessa del Galles in Italia, che stasera rientra a Londra. Mentre in città è Kate mania e il Metodo reggio fa il giro del mondo ... corriere.it

Nidi e scuole dell’infanzia a corto di educatori: Pochi laureati, costretti a rivolgerci a un mercato meno qualificatoCercasi educatori per i nidi e insegnanti per le scuole dell’infanzia. A lanciare l’sos è Luca Iemmi, presidente della Fism, la Federazione italiana scuole materne. La nostra rete di servizi ... ilfattoquotidiano.it