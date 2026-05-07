Fondi per migliorare la produzione dell' apicoltura | pubblicate le graduatorie definitive

Sul sito dell'assessorato regionale dell'Agricoltura sono state pubblicate le graduatorie definitive relative al bando per i progetti che puntano a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele nell'ambito della campagna apistica 2025-2026. La pubblicazione riguarda i fondi destinati a sostenere gli apicoltori e le iniziative nel settore. Le graduatorie includono le proposte approvate e quelle escluse, con i relativi punteggi assegnati.

Sono state pubblicate sul sito dell'assessorato regionale dell'Agricoltura le graduatorie definitive del bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, nell'ambito della campagna apistica 2025-2026. La dotazione finanziaria è di oltre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Oltre un milione per l'apicoltura, pubblicate le graduatorie definitive: ecco chi ha ottenuto i fondiSono state pubblicate sul sito dell'assessorato regionale dell'Agricoltura le graduatorie definitive del bando per la presentazione dei progetti... Apicoltura, in arrivo oltre 1,3 milioni per il miele: pubblicate le graduatorie definitiveSono state pubblicate sul sito dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura le graduatorie definitive relative al bando destinato ai progetti per il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Oltre 56 milioni per riqualificare 1700 case sfitte di Aler e Comuni; ELEZIONI FONDI, DE PAROLIS: IL MIO IMPEGNO PER MIGLIORARE LA CITTÀ; Anello ferroviario, pochi fondi e l'allarme su Fiumicino: Patanè alla Camera incalza il Governo. Apicoltura in Sicilia, pubblicate le graduatorie definitive: fondi per migliorare la produzioneSono state pubblicate sul sito dell’assessorato regionale dell’Agricoltura le graduatorie definitive del bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la produzione e la commercializzazio ... strettoweb.com Fondi in arrivo per migliorare l’area camperIl Comune di Potenza Picena si è appena aggiudicato un finanziamento di 90mila euro nell’ambito di un bando ministeriale: la somma sarà utilizzata per la realizzazione di interventi finalizzati alla ... ilrestodelcarlino.it Tensioni #USA - #Iran: la bozza americana prevede lo sblocco dei fondi congelati e la riapertura dello #StrettodiHormuz, ma #Teheran giudica alcune clausole "inaccettabili" - facebook.com facebook No alla centralizzazione dei fondi di coesione, che scavalca i territori. Questo pomeriggio davanti al Parlamento europeo ho manifestato accanto ai sindaci della Lega, giunti a Bruxelles per un flash mob contro la proposta della Commissione UE di centralizzar x.com