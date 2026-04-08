Premio Scafidi | il 15 aprile a Roma la premiazione delle scuole

Il 15 aprile a Roma si svolgerà la cerimonia conclusiva della ventesima edizione del Premio Scafidi, un evento promosso da Cittadinanzattiva. La manifestazione premia le scuole che hanno adottato buone pratiche per la sicurezza e la salute degli studenti. La premiazione rappresenta il momento finale di un progetto che coinvolge diverse istituzioni e scuole nel riconoscimento di iniziative efficaci in ambito scolastico.

Si terrà il 15 aprile a Roma la cerimonia finale della ventesima edizione del Premio Scafidi, iniziativa promossa da Cittadinanzattiva e dedicata alle buone pratiche per la sicurezza e la salute nelle scuole. L’appuntamento è fissato presso la libreria Spazio Sette, nel centro della capitale, e coinvolgerà studenti e studentesse provenienti da diversi istituti italiani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Antonio Semerari maestro del cognitivismo, la premiazione il 18 aprile prossimo a Roma Roma: scuole contro il razzismo, il 20 marzo la premiazione del concorso Citta’ metropolitanaSi svolgerà venerdì 20 marzo alle 10:00 presso il Roma Convention Center “La Nuvola”, situato in viale Asia 40/44, la Giornata finale del concorso...