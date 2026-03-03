Sabato 7 marzo alle 20 al Teatro Ghione di Roma si svolgerà la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Roma International di letteratura. L’evento vede la partecipazione di scrittori e rappresentanti del mondo letterario che si riuniscono per celebrare i vincitori di quest’anno. La serata è un appuntamento fisso nel calendario culturale della città.

ROMA – Sabato 7 marzo, alle ore 20, al Teatro Ghione di Roma si terrà la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Roma International di letteratura. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Pegasus, nasce con lo scopo di scoprire nuovi talenti e dare lustro agli autori già affermati, portando nella Città Eterna, culla di cultura, autori provenienti da ogni parte del mondo e stimolando gli artisti a nuove creazioni ispirate dalla bellezza che la città stessa esprime. La serata vedrà la partecipazione di autori provenienti da vari paesi del mondo e di opere pubblicate anche da case editrici come Mondadori, Baldini e Castoldi, Rizzoli, Mursia, Vallecchi, Curcio Editore e Treccani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Premio Roma International di letteratura, sabato 7 marzo la cerimonia di premiazione

Premio Roma International: l’etica medica di Giorgio Macellari tra i primi cinque vincitoriSabato 7 marzo alle ore 20.15, presso il Teatro Ghione di Roma, si terrà la cerimonia di premiazione del premio Roma International. Tra la cinquina del podio, per la saggistica, l’opera di Giorgio Mac ... pensiero.it

