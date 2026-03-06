Due giornate dedicate a Puccini | al teatro Donizetti il convegno internazionale ‘Puccini visionario tra musica e immagine’

A Bergamo, il teatro Donizetti ospiterà il convegno internazionale ‘Puccini visionario, tra musica e immagine’ il 12 e 13 marzo. La manifestazione si svolgerà nella Sala Tremaglia e vedrà la partecipazione di esperti provenienti da diversi paesi, concentrandosi sulla figura e sull’opera di Giacomo Puccini. Due giornate dedicate alla discussione e all’approfondimento sul compositore.

Bergamo. La città diventa centro del dibattito internazionale su Giacomo Puccini. Il 12 e 13 marzo la Sala Tremaglia del Teatro Donizetti, ospiterà il convegno internazionale ‘ Puccini visionario, tra musica e immagine’. L’iniziativa è parte di una serie di progetti promosse dal Politecnico Belle Arti di Bergamo e rientra nel programma The Four Turandot, guidato dal Conservatorio G. Verdi di Milano. Si riuniranno studiosi, musicologi e specialisti di arti visive per approfondire il rapporto tra il teatro musicale pucciniano e la dimensione dell’immagine. Il progetto, sostenuto dai fondi europei NextGenerationEU previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza, coinvolge una rete di istituzioni accademiche e musicali tra Europa, Asia e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

