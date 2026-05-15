Scuf Omega | il super controller per PlayStation 5 Pc Mac iOs e Android

Un nuovo controller di fascia alta ha fatto il suo debutto sul mercato, progettato appositamente per offrire compatibilità con PlayStation 5, PC, Mac, iOS e Android. Il dispositivo, chiamato Omega, è stato sviluppato da un noto marchio di periferiche gaming in collaborazione con Corsair. È stato realizzato da zero e riceve la licenza ufficiale per le console di Sony. Il prodotto si distingue per le sue caratteristiche tecniche e per la compatibilità con più piattaforme.

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