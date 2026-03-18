Sul mercato digitale italiano arriva Iconize, uno strumento che permette di creare icone pronte per Mac, iOS e Android al costo di 1,50 dollari. Si tratta di una piattaforma che mira a semplificare il processo di produzione di asset grafici per gli sviluppatori e i designer. L’applicazione si rivolge a chi necessita di icone compatibili con i sistemi operativi più diffusi, offrendo un’alternativa immediata e accessibile.

Il mercato digitale italiano si sta preparando a un cambiamento significativo nella gestione degli asset grafici, guidato dall’arrivo di strumenti come Iconize che semplificano radicalmente la creazione di icone per i principali sistemi operativi. Questa applicazione, attualmente disponibile con uno sconto sostanziale su una piattaforma di vendita software, promette di eliminare il tempo perso nelle specifiche tecniche e nei formati file richiesti da macOS, iOS, Android e web. La promozione in corso permette l’acquisto della licenza a vita al prezzo di 1,50 dollari, riducendo drasticamente il costo originale di 8,49 dollari, rendendo accessibile a sviluppatori e designer indipendenti uno strumento che automatizza processi prima laboriosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iconize: 1,50$ per icone pronte per Mac, iOS e Android

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