Android 17 rivoluziona il gaming | arriva il remapping dei controller

Google ha annunciato che nella seconda versione beta di Android 17 sarà introdotto il remapping dei controller a livello di sistema. Questa funzione consente agli utenti di personalizzare i comandi dei gamepad direttamente dal sistema operativo, senza dover ricorrere a applicazioni di terze parti. La novità riguarda esclusivamente la versione beta e mira a migliorare l’esperienza di gioco su dispositivi Android.

Google introduce il remapping dei controller a livello di sistema nella seconda beta di Android 17. La novità permette di personalizzare i comandi dei gamepad in modo nativo, eliminando la necessità di software esterni. L’aggiornamento arriva dopo anni di attese da parte degli utenti. La funzione integrata consente di modificare l’assegnazione di pulsanti, grilletti e levette su ogni titolo installato, applicando una configurazione unica per tutti i giochi senza dover ripetere l’operazione manualmente. La gestione tecnica delle nuove impostazioni. Il percorso per accedere alle modifiche varia in base al tipo di connessione. Per i dispositivi collegati via cavo, l’utente deve navigare tra Impostazioni, Sistema e infine Game Controller per selezionare l’hardware attivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Android 17 rivoluziona il gaming: arriva il remapping dei controller Project Helix: la nuova Xbox rivoluziona il gamingProject Helix rappresenta l’evoluzione imminente dell’ecosistema Xbox, con una data di lancio che si prospetta nel prossimo futuro e un prezzo ancora... NVIDIA rivoluziona il cloud gaming: 90 fps in VR e nuoviLa settimana della Game Developers Conference ha NVIDIA trasformare il cloud gaming con una serie di aggiornamenti mirati su GeForce NOW. Temi più discussi: Android 17 rivoluziona le notifiche: come funzioneranno le Notification Rules; Android 17: finalmente in arrivo novità per le notifiche; Android 17 Beta 3: la funzione nascosta che trasforma la ricarica in velocità estrema; Motorola, il programma di Beta testing di Android 17 si espande ancora. Android 17 rivoluziona il multitasking: le bolle arrivano su ogni appAndroid 17 Beta 3 amplia le Bubbles: finestre fluttuanti per qualsiasi app, pensate per il multitasking su Pixel Fold e grandi schermi. smartworld.it Android 17 rivoluziona le notifiche: come funzioneranno le Notification RulesAndroid 17 prepara Notification Rules, nuove regole per silenziare, bloccare o mettere in evidenza notifiche da app e contatti specifici. smartworld.it Android 17, in test una funzione attesa da anni da chi gioca con i controller x.com Ecco tutte le modalità più agevoli per trasferire dati, fotografie e documenti da un cellulare a un altro, a prescindere che si tratti di modelli Android o iPhone - facebook.com facebook