Scritte contro la Nocerina sul percorso del Giro d' Italia aggrediti carabinieri | 3 denunce

Durante la notte tra Nocera Superiore e Cava de' Tirreni si sono verificati atti di vandalismo lungo il percorso del Giro d'Italia, con scritte offensive contro la Nocerina. In seguito a questi danneggiamenti, alcuni carabinieri sono stati aggrediti mentre intervenivano. Sono state denunciate tre persone coinvolte nell'episodio. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell'ordine in vista del passaggio della corsa ciclistica, che si svolge nei prossimi giorni.

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