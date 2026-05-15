Scritte contro la Nocerina sul percorso del Giro d' Italia aggrediti carabinieri | 3 denunce
Durante la notte tra Nocera Superiore e Cava de' Tirreni si sono verificati atti di vandalismo lungo il percorso del Giro d'Italia, con scritte offensive contro la Nocerina. In seguito a questi danneggiamenti, alcuni carabinieri sono stati aggrediti mentre intervenivano. Sono state denunciate tre persone coinvolte nell'episodio. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell'ordine in vista del passaggio della corsa ciclistica, che si svolge nei prossimi giorni.
Una notte di tensione tra Nocera Superiore e Cava de' Tirreni, quella legata alla vigilia del passaggio del Giro d'Italia. Lungo il tratto dell’ex Statale 18, tra la città metelliana e il bivio di Camerelle di Nocera Superiore, sono comparse scritte e frasi offensive sull'asfalto contro i tifosi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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