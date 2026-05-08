Le tappe del Giro d' Italia 2026 con altimetrie date e analisi del percorso

Da sport.quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via il 8 maggio da Roma, segnando l’inizio di una corsa che si preannuncia ricca di sorprese e sfide. La gara vedrà protagonisti alcuni dei migliori ciclisti internazionali, tra cui Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, in una competizione che si svolgerà lungo un percorso articolato tra altimetrie impegnative e tappe di grande respiro. La corsa durerà circa tre settimane, attraversando diverse regioni italiane.

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Roma, 8 maggio 2026 – Parte il  Giro d’Italia 2026, riflettori sulla grande sfida tra Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, che (si presume) animerà l’edizione numero 109 della corsa rosa. La Grande Partenza è prevista per oggi venerdì 8 maggio da Nersebar in Bulgaria, mentre l’arrivo sarà a Roma il 31 maggio dopo 3486 chilometri e 48.700 metri di dislivello. Un Giro 2026 un po’ per tutti i gusti, con 9 tappe per velocisti, 6 tappe di media montagna, 5 tappe di alta montagna e una lunga cronometro di 42 chilometri. La Cima Coppi, cioè la vetta più alta, sarà il Passo Giau, mentre la Montagna Pantani sarà ai Piani di Pezzè. Vediamo i segreti del percorso tappa per tappa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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