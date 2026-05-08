Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via il 8 maggio da Roma, segnando l’inizio di una corsa che si preannuncia ricca di sorprese e sfide. La gara vedrà protagonisti alcuni dei migliori ciclisti internazionali, tra cui Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, in una competizione che si svolgerà lungo un percorso articolato tra altimetrie impegnative e tappe di grande respiro. La corsa durerà circa tre settimane, attraversando diverse regioni italiane.

Roma, 8 maggio 2026 – Parte il Giro d’Italia 2026, riflettori sulla grande sfida tra Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, che (si presume) animerà l’edizione numero 109 della corsa rosa. La Grande Partenza è prevista per oggi venerdì 8 maggio da Nersebar in Bulgaria, mentre l’arrivo sarà a Roma il 31 maggio dopo 3486 chilometri e 48.700 metri di dislivello. Un Giro 2026 un po’ per tutti i gusti, con 9 tappe per velocisti, 6 tappe di media montagna, 5 tappe di alta montagna e una lunga cronometro di 42 chilometri. La Cima Coppi, cioè la vetta più alta, sarà il Passo Giau, mentre la Montagna Pantani sarà ai Piani di Pezzè. Vediamo i segreti del percorso tappa per tappa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le tappe del Giro d'Italia 2026 con altimetrie, date e analisi del percorso

Notizie correlate

Giro d’Italia 2026: tutte le altimetrie delle 21 tappeLa spasmodica attesa è ormai giunta al termine, tutto è pronto per godere delle emozioni che una delle corse più importanti del panorama...

Leggi anche: Giro d’Italia al via, l’analisi del percorso: mancano l’incertezza e le grandi montagne. Quali saranno le tappe chiave

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere; Guida pratica al Giro d'Italia.

Le tappe del Giro d'Italia 2026 con altimetrie, date e analisi del percorsoIl percorso giorno per giorno: il via da Nesebar in Bulgaria, l’arrivo nella capitale Roma dopo ventuno tappe: 3486 chilometri totali e 48.700 metri di dislivello. Ecco i segreti del Giro d’Italia 202 ... sport.quotidiano.net

Giro d'Italia 2026: le tappe in Lombardia, quando e doveParte oggi in Bulgaria l'edizione numero 109 del Giro d'Italia che, dopo 21 tappe e 3.468 chilometri percorsi, si concluderà domenica 31 maggio a Roma. ilgiorno.it

Il presidente Vigorito unisce Benevento: giro di campo storico al Vigorito, la città festeggia due promozioni con un abbraccio senza precedenti di Dott.ssa Ines Vona, Vicepresidente Benevento5 ASD È stata una stagione straordinaria, e non solo per i risultati s - facebook.com facebook

Ciclismo, domenica a Donori la prima edizione del “Giro delle Fonti” x.com