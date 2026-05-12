Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Catanzaro-Cosenza | orari percorso tv Chi si staccherà sul Cozzo Tunino?

Oggi si disputa la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Catanzaro e Cosenza, con partenza e arrivo in queste città calabresi. La corsa prevede un percorso che attraversa diverse zone, con orari di svolgimento e dettagli sulla copertura televisiva disponibili. La giornata di riposo è già passata e nei prossimi giorni ci saranno tappe in salita e frazioni sui muri marchigiani.

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