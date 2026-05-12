Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Catanzaro-Cosenza | orari percorso tv Chi si staccherà sul Cozzo Tunino?
Oggi si disputa la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Catanzaro e Cosenza, con partenza e arrivo in queste città calabresi. La corsa prevede un percorso che attraversa diverse zone, con orari di svolgimento e dettagli sulla copertura televisiva disponibili. La giornata di riposo è già passata e nei prossimi giorni ci saranno tappe in salita e frazioni sui muri marchigiani.
La giornata di riposo è già stata archiviata. Si torna in Italia per una settimana che culminerà con ii primi arrivi in salita e la frazione sui muri marchigiani. Il Giro d’Italia riparte dalla quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. La salita di Cozzo Tunno spacca in due la frazione. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.40 La corsa sarà coperta da Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN (dalle 13:30 alle 17:45) e su Discovery Plus ed HBO Max. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento. PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA 2026.🔗 Leggi su Oasport.it
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