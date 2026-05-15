Tutti in fila nella sede di Area 51 per partecipare alla giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, con screening cardiovascolari, metabolici e infettivologici e con l’iniziativa " Vaccini più vicini ", promossa in collaborazione con il Distretto Visconteo di Asst Melegnano Martesana. Una scelta vincente quella della collaborazione tra Asst e Area 51, che ha permesso di portare medici, infermieri ed esperti della sanità territoriale tra le persone più fragili. Un’iniziativa concreta che ha unito solidarietà, assistenza e prevenzione, offrendo un importante punto di riferimento a cittadini e famiglie spesso lontani dai tradizionali percorsi sanitari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Screening cardiovascolari e vaccini: "La prevenzione vicina alla gente"

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