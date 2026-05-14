Rozzano tutti in fila da Area 51 per screening e vaccini | prevenzione più vicina in città
A Rozzano, in data 14 maggio 2026, molte persone si sono recate presso la sede di Area 51 per sottoporsi a screening e vaccinazioni. La giornata è stata dedicata a offrire servizi di prevenzione alla popolazione locale, con cittadini che si sono presentati in fila fin dalle prime ore. L'evento ha coinvolto diverse fasce di età e ha visto la presenza di personale sanitario impegnato nelle operazioni di vaccinazione e test diagnostici.
Rozzano, 14 maggio 2026 – Tutti in fila nella sede di Area 51 per partecipare alla giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, con screening cardiovascolari, metabolici e infettivologici e con l’iniziativa “Vaccini più vicini”, promossa in collaborazione con il Distretto Visconteo di ASST Melegnano Martesana. L’appuntamento si tenuto è oggi, mercoledì 14 maggio, nella sede dell’associazione di viale Lombardia 38, dove cittadini e famiglie hanno potuto accedere gratuitamente a controlli e momenti di informazione sanitaria grazie alla presenza degli operatori del Distretto Visconteo. Nel corso della mattinata sono stati effettuati screening cardiovascolari, metabolici e infettivologici, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone ai servizi di prevenzione e promuovere corretti stili di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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