Rozzano tutti in fila da Area 51 per screening e vaccini | prevenzione più vicina in città

A Rozzano, in data 14 maggio 2026, molte persone si sono recate presso la sede di Area 51 per sottoporsi a screening e vaccinazioni. La giornata è stata dedicata a offrire servizi di prevenzione alla popolazione locale, con cittadini che si sono presentati in fila fin dalle prime ore. L'evento ha coinvolto diverse fasce di età e ha visto la presenza di personale sanitario impegnato nelle operazioni di vaccinazione e test diagnostici.

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