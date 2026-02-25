Visite e screening gratuiti in piazza | a Perugia arriva la prevenzione per malattie cardiovascolari e salute femminile

Misurazioni cliniche e consulenze specialistiche gratuite il 3 marzo in Piazza della Repubblica. Un'occasione per prendersi cura di sé senza costi La prevenzione della salute arriva in piazza della Repubblica a Perugia. Martedì 3 marzo 2026, dalle 9 alle 18 il capoluogo ospiterà "Prevenzione è Salute", la campagna nazionale dedicata alla prevenzione in ambito cardiovascolare, cardiometabolico e di salute femminile. L'iniziativa, giunta alla sua settima tappa del 2026, farà tappa nel capoluogo umbro prima di proseguire il suo tour attraverso i principali capoluoghi di regione italiani. L'obiettivo del progetto è duplice: da un lato informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione, dall'altro offrire un accesso diretto e gratuito a controlli clinici di base. Durante la giornata, in piazza della Repubblica verranno allestiti stand informativi e ambulatori mobili attrezzati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Arriva "Prevenzione è Salute": screening gratuiti e consulenze in piazza VerdiIl 3 febbraio, in piazza Verdi a Palermo, si svolgerà la campagna “Prevenzione è Salute”.

Screening cardiovascolari gratuiti in centro a PerugiaMartedì 3 marzo, in piazza a Perugia, si svolge una giornata di controlli gratuiti sul cuore.

