Visite e screening gratuiti in piazza | a Perugia arriva la prevenzione per malattie cardiovascolari e salute femminile

25 feb 2026

Misurazioni cliniche e consulenze specialistiche gratuite il 3 marzo in Piazza della Repubblica. Un'occasione per prendersi cura di sé senza costi La prevenzione della salute arriva in piazza della Repubblica a Perugia. Martedì 3 marzo 2026, dalle 9 alle 18 il capoluogo ospiterà "Prevenzione è Salute", la campagna nazionale dedicata alla prevenzione in ambito cardiovascolare, cardiometabolico e di salute femminile. L'iniziativa, giunta alla sua settima tappa del 2026, farà tappa nel capoluogo umbro prima di proseguire il suo tour attraverso i principali capoluoghi di regione italiani. L'obiettivo del progetto è duplice: da un lato informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione, dall'altro offrire un accesso diretto e gratuito a controlli clinici di base. Durante la giornata, in piazza della Repubblica verranno allestiti stand informativi e ambulatori mobili attrezzati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

