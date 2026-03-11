L’Asl ha avviato un programma di formazione dedicato agli operatori sanitari, con l’obiettivo di migliorare la gestione e l’utilizzo dei dispositivi di vigilanza. La formazione mira a rafforzare le competenze del personale per garantire la sicurezza dei pazienti e l’uso corretto delle apparecchiature mediche. La scelta di aggiornare gli operatori si inserisce in un piano per aumentare la qualità delle cure.

Tempo di lettura: 2 minuti Garantire la sicurezza dei pazienti e un uso appropriato e sicuro dei dispositivi medici. L’Azienda sanitaria locale dedica una giornata di formazione a “La rete della dispositivo-vigilanza nella ASL Avellino: organizzazione e procedure operative”, che si terrà il prossimo 13 marzo 2026 alle ore 8 nella Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di via Vasto 28 ad Avellino. L’iniziativa formativa nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli operatori sanitari coinvolti nell’uso dei dispositivi medici, ambito fondamentale per garantire sicurezza e appropriatezza nel loro impiego all’interno delle strutture sanitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dispositivo-vigilanza, l’Asl promuove la formazione degli operatori sanitari

