Scoperte 2,3 milioni di tonnellate di litio estraibile negli USA US GS | Valgono secoli di importazioni

Il Servizio Geologico degli Stati Uniti ha annunciato di aver individuato circa 2,3 milioni di tonnellate di litio che possono essere estratte e utilizzate a livello commerciale negli Appalachi. La scoperta riguarda una delle più grandi riserve di questo metallo negli Stati Uniti, potenzialmente sufficiente a coprire secoli di importazioni di litio per il paese. La scoperta si inserisce in un contesto di crescente domanda di questo metallo, utilizzato principalmente per le batterie.

Il Servizio Geologico degli Stati Uniti (U.S. GS) ha scoperto 2,3 milioni di tonnellate di litio estraibile e sfruttabile economicamente nel cuore degli Appalachi. I ricercatori stimano che questa quantità sia sufficiente a coprire oltre 300 anni di importazioni del prezioso metallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

America Just Discovered 2.3 Million Tonnes Of Lithium Under Home Soil | Geopolitical Analysis

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Semeraro (Rilegno): "Oltre 1 milioni di tonnellate imballaggi rigenerati negli ultimi dieci anni"

BMW F 450 GS, la piccola GS con manie di grandezza“Dolce paese, onde portai conforme / l’abito fiero e lo sguardo mite…” scriveva Giosuè Carducci.

La nuova stagione di #Ulisse: il piacere della scoperta vince il prime time con la puntata Sulle note di New York seguita su Rai 1 da 2 milioni 684 mila spettatori e il 17,3% di share. #AscoltiTv x.com

Scoperto un Deposito della droga per 2 milioni e mezzo, tre arrestiTre arresti e droga sequestrata per 2 milioni e mezzo di euro è il bilancio di un'operazione antidroga portata a termine dai carabinieri nella zona di Prima Porta. La perquisizione personale e ... ansa.it