Scoperte 2,3 milioni di tonnellate di litio estraibile negli USA US GS | Valgono secoli di importazioni

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Servizio Geologico degli Stati Uniti ha annunciato di aver individuato circa 2,3 milioni di tonnellate di litio che possono essere estratte e utilizzate a livello commerciale negli Appalachi. La scoperta riguarda una delle più grandi riserve di questo metallo negli Stati Uniti, potenzialmente sufficiente a coprire secoli di importazioni di litio per il paese. La scoperta si inserisce in un contesto di crescente domanda di questo metallo, utilizzato principalmente per le batterie.

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Il Servizio Geologico degli Stati Uniti (U.S. GS) ha scoperto 2,3 milioni di tonnellate di litio estraibile e sfruttabile economicamente nel cuore degli Appalachi. I ricercatori stimano che questa quantità sia sufficiente a coprire oltre 300 anni di importazioni del prezioso metallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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