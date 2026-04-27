bmw f 450 gs la piccola gs con manie di grandezza

In un paesaggio toscano che si apre tra piogge leggere e luci soffuse, si presenta la BMW F 450 GS, una motocicletta compatta ma con caratteristiche che richiamano i modelli di più grandi dimensioni. Questa versione della serie GS si distingue per le dimensioni contenute e la versatilità, elementi che la rendono adatta a chi cerca agilità senza rinunciare alle prestazioni. La motocicletta si inserisce in un contesto di passione per il motore e di attenzione ai dettagli tecnici.

“Dolce paese, onde portai conforme l’abito fiero e lo sguardo mite.” scriveva Giosuè Carducci. E in questa Toscana di primavera incerta, sospesa tra qualche goccia del mattino e la luce che si apre lenta sul pomeriggio, c’è tutta l’essenza di quella dolcezza fiera. È qui, tra la Tenuta di Monterufoli e il mare che si apre verso il Golfo di Baratti, che la nuova BMW F 450 GS trova il suo racconto più autentico. Si parte dalla Tenuta di Monterufoli, un angolo di Toscana tra le province di Pisa, Livorno e Grosseto. Terra ancora umida, aria fresca, quel profumo pieno di macchia mediterranea che entra nel casco e non ti lascia più. La strada si arrampica, si stringe, poi si distende.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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