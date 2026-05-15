Scooter rubato ritrovato nelle campagne | smontate le carene intatto il motore

Durante un servizio di pattuglia in Contrada Castagna, tra San Pietro Vernotico e Brindisi, un agente della Vigilanza ha individuato uno scooter Yamaha T-Max di grossa cilindrata abbandonato sul ciglio della strada. Successivamente, le forze dell’ordine hanno verificato che il veicolo risultava essere oggetto di furto e hanno trovato le carene smontate, mentre il motore si presentava integro. Non sono stati segnalati altri elementi o persone coinvolte.

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