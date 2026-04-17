Ritrovato un pitone reale nelle campagne del Ravennate era in stato di ipotermia

Un pitone reale lungo oltre un metro è stato trovato nelle campagne di Lugo, in provincia di Ravenna. La bestia si trovava in uno stato di ipotermia e è stata recuperata da un passante che ha segnalato la presenza. Sul luogo sono intervenuti i veterinari, che hanno preso in cura l'animale. La zona è stata delimitata mentre si cerca di capire come l’animale sia arrivato lì.

Un pitone reale ìPython regius’ lungo oltre 1 metro è stato ritrovato in stato di ipotermia nelle campagne di Lugo, in provincia di Ravenna. Sono stati i carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina a intervenire per recuperare l’esemplare, inserito nell’elenco degli aminali a rischio estinzione. I militari, esperti del settore, hanno identificato l’esemplare come appartenente alla specie Python regius o pitone reale di colorazione ancestrale della lunghezza di circa 1,2 m. Il pitone è stato portato a Marina di Ravenna, nel Centro Territoriale di Accoglienza degli Animali Confiscati o Sequestrati, dove è stato posto in un ambiente riscaldato più idoneo alle sue esigenze.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ritrovato un pitone reale nelle campagne del Ravennate, era in stato di ipotermia Notizie correlate Colpo alla manifattura San Maurizio. Ritrovato il furgone usato per il furto: "Era nelle campagne di Bagnolo"È stato ritrovato nei giorni scorsi il furgone utilizzato per il furto alla manifattura San Maurizio, in via Calvino. Leggi anche: Scomparso da 3 giorni: ritrovato nelle campagne il corpo di Angelo Contenuti e approfondimenti Pitone reale trovato nelle campagne: recuperato dai Carabinieri in stato di ipotermiaIntervento insolito nel pomeriggio del 14 aprile nelle campagne di Lugo, dove i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina sono stati chiamati per recuperare un serpente ritrovato in un’area ... ravennawebtv.it Ritrovato un pitone reale nelle campagne del Ravennate, era in stato di ipotermiaUn pitone reale ìPython regius’ lungo oltre 1 metro è stato ritrovato in stato ... msn.com