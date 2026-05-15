Scontro nel Prc | Consultiamo gli iscritti
Nella giornata di ieri, alla segreteria nazionale di Rifondazione Comunista sono state consegnate 2202 firme da parte di iscritti che chiedono di avviare una consultazione interna. La richiesta si riferisce a una discussione sul futuro del partito e sulle decisioni da prendere riguardo al suo andamento. La questione ha suscitato un dibattito tra le diverse fazioni all’interno del partito, portando a una richiesta ufficiale di coinvolgimento diretto degli iscritti nel processo decisionale.
Si approfondisce lo scontro interno a Rifondazione comunista. Ieri mattina alla segreteria nazionale del partito sono arrivate 2202 firme di iscritte e iscritti che chiedono si apra una «consultazione sulle scelte da intraprendere alle prossime elezioni politiche». «La richiesta – spiegano i promotori – si è resa necessaria per superare lo stallo dovuto all’assenza di una chiara indicazione sulla collocazione di Rifondazione alle prossime elezioni politiche». Nel mirino c’è la decisione assunta dal Comitato politico nazionale su proposta del segretario Maurizio Acerbo di aprire il partito alla possibilità di allearsi, in chiave antifascista, con le forze del centrosinistra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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