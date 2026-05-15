Scontro nel Prc | Consultiamo gli iscritti

Nella giornata di ieri, alla segreteria nazionale di Rifondazione Comunista sono state consegnate 2202 firme da parte di iscritti che chiedono di avviare una consultazione interna. La richiesta si riferisce a una discussione sul futuro del partito e sulle decisioni da prendere riguardo al suo andamento. La questione ha suscitato un dibattito tra le diverse fazioni all’interno del partito, portando a una richiesta ufficiale di coinvolgimento diretto degli iscritti nel processo decisionale.

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