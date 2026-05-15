Scontro fra due auto a Giarreto | ferito un bimbo di 7 anni una delle auto fugge
Oggi pomeriggio a Giarreto di Langhirano si è verificato un incidente tra due automobili lungo la strada Massese. Durante lo scontro, un bambino di sette anni è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Uno dei veicoli coinvolti è fuggito subito dopo l’incidente, lasciando gli altri sulla scena. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche.
Paura a Giarreto di Langhirano per un incidente fra due auto che si sono scontrate oggi pomeriggio: a causa dell’impatto un bimbo di 7 anni è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma a causa delle ferite riportate nello scontro avvenuto lungo la Massese. Il bimbo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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