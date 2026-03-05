Con l’auto rubata fugge a tutta velocità e causa un incidente Ferito un bimbo di 5 anni

Un uomo ha rubato un'auto e ha tentato di fuggire a tutta velocità, passando con il semaforo rosso. Durante la corsa, ha perso il controllo e si è schiantato contro una staccionata. Nell'incidente, un bambino di cinque anni è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le cure del caso.

Monza, 5 marzo 2026 – Una fuga a tutta velocità su un'auto rubata, un ricercato che brucia i semafori rossi, lo schianto contro una staccionata che ferisce un bambino. Scene da film sotto gli occhi di decine di persone ieri sera. Il semaforo rosso bruciato e l'inseguimento Tutto comincia durante un normale servizio di pattugliamento del territorio a Monza, quando una Volante della polizia ha notato in via Borgazzi una Fiat Panda ferma al semaforo rosso. Alla vista della polizia, il conducente del veicolo è ripartito improvvisamente a forte velocità, senza apparente motivo, bruciando il semaforo rosso e tentando di allontanarsi....