Scomparso per tre giorni Garlasco la mossa dei legali di Sempio
Sono stati avviati nuovi accertamenti tecnici e consulenze specialistiche nel caso di una persona scomparsa da tre giorni nella zona di Garlasco. I legali dell’indagato hanno predisposto una strategia difensiva dettagliata, mirata a contestare le risultanze della Procura di Pavia. La difesa sta esaminando con attenzione gli elementi raccolti, con l’obiettivo di mettere in discussione le prove finora acquisite nel procedimento giudiziario. Al momento, non ci sono ulteriori sviluppi pubblici sulla vicenda.
Nuovi accertamenti tecnici, consulenze specialistiche e una strategia difensiva costruita punto per punto per cercare di smontare l’impianto accusatorio della Procura di Pavia. Sul delitto di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, si intensifica il confronto tra accusa e difesa attorno alla posizione di Andrea Sempio, oggi indagato come presunto autore del delitto del 2007. In queste settimane il lavoro dei legali e dei consulenti si è concentrato soprattutto sulle perizie che dovranno essere depositate entro la conclusione delle indagini. Per preparare la linea difensiva, Andrea Sempio sarebbe stato sottoposto a una lunga serie di colloqui, test e questionari psicologici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco, i soliloqui e gli appunti di Sempio
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