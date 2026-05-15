Scomparso per tre giorni Garlasco la mossa dei legali di Sempio

Sono stati avviati nuovi accertamenti tecnici e consulenze specialistiche nel caso di una persona scomparsa da tre giorni nella zona di Garlasco. I legali dell’indagato hanno predisposto una strategia difensiva dettagliata, mirata a contestare le risultanze della Procura di Pavia. La difesa sta esaminando con attenzione gli elementi raccolti, con l’obiettivo di mettere in discussione le prove finora acquisite nel procedimento giudiziario. Al momento, non ci sono ulteriori sviluppi pubblici sulla vicenda.

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