Garlasco i legali di Sempio respingono le conclusioni dei pm

A Garlasco, dopo più di un anno, si è conclusa l’indagine sulla morte di Chiara Poggi. I legali di Sempio hanno dichiarato che le conclusioni dei pubblici ministeri, che accusano l’uomo di aver ucciso con odio e crudeltà, sono state respinte. La chiusura dell’indagine permette di passare alla fase processuale, con le accuse e le difese che si preparano a confrontarsi in tribunale.

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Garlasco: dopo oltre un anno, chiusa l’indagine di Pavia. I pm, “Sempio uccise Chiara Poggi con odio e crudeltà”. Gli atti a Milano per la revisione della condanna di Alberto Stasi Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Garlasco, i legali di Sempio respingono le conclusioni dei pm Garlasco, i legali di Sempio respingono le conclusioni dei pm Notizie correlate Garlasco, legali: "Andrea Sempio non risponderà a pm" | Sentite in caserma le gemelle CappaMentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato il 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della... Garlasco, "Andrea Sempio non risponderà ai pm, quadro probatorio non completo", l'annuncio dei legali Taccia e CataliottiAndrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato nella giornata di mercoledì 6 maggio in procura per essere interrogato, come... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giallo di Garlasco, la difesa di Poggi: Nessuna confessione nei soliloqui dell'indagato; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Garlasco, i legali dei Poggi contro il cambio di reato per Sempio: Nuova versione sembra costruita a tavolino; Garlasco, l'ipotesi dei legali di Sempio: Quei video sono incompatibili con i cellulari del 2007. Il duro affondo dei legali della famiglia Poggi: indagini dei carabinieri condizionate da contesti poco trasparentiDelitto di Garlasco, la nota degli avvocati Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni: Familiari della vittima intercettati. La loro colpa? Aver partecipato attivamente a un processo penale conclusosi ... ilgiorno.it Garlasco, gli avvocati di Sempio minimizzano l'audio: Sapeva di essere intercettato, commentava un podcastI legali di Andrea Sempio difendono il loro assistito sostenendo che sapesse di essere intercettato e rimandano i commenti solo dopo aver sentito gli audio ... virgilio.it #Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini, con la convinzione che l'omicida di Chiara Poggi sia Sempio Gabriele Manzo x.com Sky tg24. . In diretta dalla Procura di Milano, Diletta Giuffrida ripercorre gli ultimi fatti sul delitto di Garlasco, relativo all'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Dopo la chiusura delle indagini che vedono unico indagato Andrea Sempio, gli atti sono a facebook