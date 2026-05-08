Garlasco i legali di Sempio respingono le conclusioni dei pm

Da tv2000.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, dopo più di un anno, si è conclusa l’indagine sulla morte di Chiara Poggi. I legali di Sempio hanno dichiarato che le conclusioni dei pubblici ministeri, che accusano l’uomo di aver ucciso con odio e crudeltà, sono state respinte. La chiusura dell’indagine permette di passare alla fase processuale, con le accuse e le difese che si preparano a confrontarsi in tribunale.

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Garlasco: dopo oltre un anno, chiusa l’indagine di Pavia. I pm, “Sempio uccise Chiara Poggi con odio e crudeltà”. Gli atti a Milano per la revisione della condanna di Alberto Stasi Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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