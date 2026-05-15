Scomparso per tre giorni Garlasco la bomba su Andrea Sempio | che cosa è stato scoperto

Nel procedimento relativo all’omicidio di Garlasco, a quasi vent’anni dall’evento, si sono concentrate nuove verifiche tecniche e consulenze specialistiche. La difesa di Andrea Sempio sta portando avanti queste attività, mentre si indaga su un episodio di scomparsa di tre giorni. La vicenda si inserisce nel quadro più ampio del processo e coinvolge accertamenti che mirano a fare chiarezza sui dettagli della vicenda. La procura ha avviato alcune verifiche in relazione a quanto emerso.

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Nel procedimento sul delitto di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio sta concentrando le attività su nuovi accertamenti tecnici e consulenze specialistiche. L’obiettivo è predisporre, entro i termini della chiusura delle indagini, una serie di elaborati per contrastare l’impostazione accusatoria della Procura di Pavia, che oggi lo indica come presunto autore del delitto del 2007. Secondo quanto riportato, nelle ultime settimane Sempio sarebbe stato sottoposto a colloqui, test e questionari psicologici, con registrazioni effettuate anche tramite due telecamere. Tra gli strumenti utilizzati viene indicato il test MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), impiegato per la valutazione della personalità e di aspetti legati alla salute mentale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Scomparso per tre giorni”. Garlasco, la bomba su Andrea Sempio: che cosa è stato scoperto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DELITTO DI GARLASCO : SHOCK SUL RITROVAMENTO#garlasco #stasilibero Sullo stesso argomento “Scomparso per tre giorni”. Garlasco, la mossa dei legali di SempioNuovi accertamenti tecnici, consulenze specialistiche e una strategia difensiva costruita punto per punto per cercare di smontare l’impianto... Garlasco, entro 90 giorni la verità sull'inchiesta su Andrea Sempio: cosa potrebbe cambiare nel caso PoggiL’11 marzo 2025 diventava di dominio pubblico la notizia sulla nuova inchiesta aperta sul delitto di Garlasco. se #ignoto2 è Bertani incolpano un morto e festa finita, Stasi è fuori e san andreas può continuare a prendere appunti mentre parla da solo in macchina contando le cacate di piccione sul parabrezza ANCHE NO GRAZIE #garlasco #sempio x.com Delitto di Garlasco, per i pm 21 elementi utili a provare la colpevolezza di Andrea SempioSecondo i pm che indagano sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Per gli inquir ... tg24.sky.it Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi reddit Andrea Sempio ha rubato insieme a Marco il video intimo di Chiara. I Poggi cercavano un modo per bloccare le indaginiParte dalle 'anomalie' della prima indagine della Procura di Pavia, ora al centro di una inchiesta per corruzione a Brescia, per poi passare in rassegna i punti salienti ... leggo.it