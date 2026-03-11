Garlasco entro 90 giorni la verità sull' inchiesta su Andrea Sempio | cosa potrebbe cambiare nel caso Poggi

A un anno dall'apertura della nuova inchiesta a Garlasco, si attende la conclusione delle indagini su Andrea Sempio, che potrebbe portare a un rinvio a giudizio. La procura ha stabilito un termine di 90 giorni per chiarire i dettagli sui possibili collegamenti tra Sempio e il caso Poggi. La decisione finale potrebbe influenzare le prossime fasi del procedimento giudiziario.

L’11 marzo 2025 diventava di dominio pubblico la notizia sulla nuova inchiesta aperta sul delitto di Garlasco. Per la seconda volta sul registro degli indagati compariva il nome di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi e già indagato e prosciolto nel 2017. Oggi, un anno dopo, l’indagine potrebbe trovarsi alle battute finali: nel corso dell’estate la Procura di Pavia potrebbe decidere di rinviare Sempio a giudizio. Andrea Sempio verso il processo? I possibili nuovi scenari sul delitto di Garlasco L'omicidio di Chiara Poggi Andrea Sempio verso il processo? Esattamente un anno fa veniva data alla stampa la notizia dell’apertura di una nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

