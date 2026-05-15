Scomparsi in alta quota si cercano due escursionisti stranieri

Due escursionisti stranieri sono scomparsi in alta quota e le ricerche sono in corso. La Soccorso alpino, insieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale, ha attivato le operazioni di ricerca intorno alle 12, dopo che i due non sono rientrati come previsto. Le squadre stanno perlustrando le aree di montagna nelle zone di Forni Avoltri e Udine, con l’obiettivo di rintracciare gli escursionisti scomparsi. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni o sulla loro identità.

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