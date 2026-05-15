Scomparsi in alta quota si cercano due escursionisti stranieri
Due escursionisti stranieri sono scomparsi in alta quota e le ricerche sono in corso. La Soccorso alpino, insieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale, ha attivato le operazioni di ricerca intorno alle 12, dopo che i due non sono rientrati come previsto. Le squadre stanno perlustrando le aree di montagna nelle zone di Forni Avoltri e Udine, con l’obiettivo di rintracciare gli escursionisti scomparsi. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni o sulla loro identità.
Sono ore di apprensione per la scomparsa in montagna di due escursionisti di lingua tedesca. La Sores, infatti, ha attivato intorno alle 12 le stazioni di Forni Avoltri è di Udine del Soccorso alpino, assieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale, per il mancato rientro di due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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