Due escursionisti sono stati salvati dopo aver trascorso una notte in quota sulla via ferrata Bolver Lugli. Secondo quanto riferito, hanno affrontato la tratto prima dello scivolamento sulla neve senza particolari problemi, ma in seguito sono rimasti bloccati a causa di difficoltà nel tentare di scendere subito dopo l'incidente. Le operazioni di soccorso sono state avviate in giornata dopo la richiesta di aiuto.

? Cosa scoprirai Come hanno affrontato la parete prima dello scivolamento sulla neve?. Cosa ha causato l'impossibilità di scendere subito dopo l'incidente?. Come si sono coordinati i soccorsi tra elicottero e squadre di terra?. Perché la decisione di fermarsi al bivacco è stata fondamentale?.? In Breve Chiamata al 112 avvenuta verso le 7:30 per soccorso al Bivacco Fiamme Gialle.. Donna ferita trasportata all'ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana dopo il recupero.. Uomo sano accompagnato dalle squadre di San Martino al piazzale del Col Verde.. Scivolamento su neve ghiacciata durante la salita alla via ferrata Bolver Lugli.. Due escursionisti fiorentini sulla trentina sono stati salvati dal Soccorso Alpino dopo una notte trascorsa in difficoltà al Bivacco Fiamme Gialle, lungo la via ferrata Bolver Lugli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via ferrata Bolver Lugli: due escursionisti salvati dopo una notte in quota

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