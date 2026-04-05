Escursionisti in difficoltà sotto Cima Portule | recuperati due padovani a quota 2.200 metri

Nel pomeriggio di oggi, sull’Altopiano dei Sette Comuni, due escursionisti provenienti da Padova sono stati recuperati a circa 2.200 metri di quota sotto Cima Portule. L’intervento è stato condotto dalle squadre di soccorso dopo che i due avevano incontrato problemi durante l’escursione. Non sono stati riportati feriti gravi, ma si è reso necessario l’intervento di assistenza.

E' stata una domenica di Pasqua 5 aprile tutta da dimenticare per un 22enne ed un 42enne. Neve cedevole e stanchezza li bloccano lungo il crinale: decisivo l’intervento dell’elisoccorso Intervento nel pomeriggio di oggi sull’Altopiano dei Sette Comuni, dove due escursionisti padovani sono stati soccorsi dopo essersi trovati in difficoltà sotto Cima Portule. L’allarme è scattato attorno alle 16, quando la Centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso alpino locale. I due, un 42enne e un 22enne partiti dalla zona Larici, stavano risalendo il crinale ancora innevato quando la situazione è progressivamente peggiorata. Giunti poco sotto la croce di Cima Portule, ormai esausti e preoccupati per le condizioni del terreno, i due hanno deciso di chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Escursionisti in difficoltà sulla Maiella, recuperati in nottata con l’elicottero militare [VIDEO]Bloccati tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, uno dei quattro giovani presentava sintomi di congelamento: trasferiti all’ospedale di Chieti I... Escursionisti restano bloccati (al buio) nella neve a quota 1300 metriDue giovani escursionisti sono stati tratti in salvo nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026, dopo essere rimasti bloccati dalla neve... Due escursionisti in difficoltà sotto cima Portule: in azione il soccorso alpinoAlle 16 circa la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino dei Sette Comuni per due escursionisti in difficoltà sotto Cima Portule. Partiti da zona ... ecovicentino.it Bloccati dalla neve a Cima Portule: in azione l’elisoccorso per due escursionisti padovaniPasqua con intervento in quota per il Soccorso Alpino dei Sette Comuni, chiamato nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, a recuperare due escursionisti ... ecovicentino.it