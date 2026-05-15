Un video diffuso nelle ultime ore mostra bambini di una scuola elementare impegnati in attività che li obbligano a camminare scalzi sui sassi, con l’obiettivo di farli immedesimare nelle esperienze dei migranti clandestini. Le immagini sono state commentate da un rappresentante sindacale, che ha definito la scena come un esempio di “lavaggio del cervello”. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diverse forze politiche e istituzionali, che chiedono chiarimenti sulle modalità di insegnamento adottate.

"Da Trieste arrivano immagini vergognose di bambini costretti dalle maestre a camminare scalzi sui sassi per 'sentirsi' come migranti clandestini. Scene inaudite che non pensavamo di dover mai commentare: le maestre di questa scuola elementare di Marostica (Vi), hanno fatto un vero e proprio lavaggio del cervello a questi piccoli!", così l'europarlamentare della Lega Anna Cisint e il Senatore Dreosto. "Prima - proseguono Cisint e Dreosto - hanno simulato a scuola la rotta balcanica, portando dei bambini a camminare scalzi, bagnati e bendati sui sassi. Dopo, evidentemente non contente, li hanno portati a Trieste, in piazza Libertà, in mezzo ai clandestini, dove solo pochi giorni fa, tra l'altro è accaduto l'ennesimo gravissimo fatto di sangue tar extracomunitari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scolari indottrinati sui migranti, il video choc. Cisint: "Lavaggio del cervello"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Re Carlo, Camilla contro Meghan Markle: “Ha fatto il lavaggio del cervello a Harry”Un nuovo libro biografico sulla monarchia torna a raccontare i rapporti tra i Sussex e il resto della famiglia reale, rischiando di mettere in...

Sicurezza e migranti: Cisint e Conte uniti per difendere Treviso? Cosa sapere Cisint e Conte si riuniscono a Treviso il 24 aprile per discutere sicurezza.