Un libro biografico sulla monarchia descrive tensioni tra i Sussex e la famiglia reale, citando accuse di influenze su Harry da parte di Re Carlo e Camilla. Secondo il testo, Meghan Markle avrebbe subito un lavaggio del cervello. La pubblicazione arriva in un momento in cui il re affronta anche lo scandalo legato all’arresto di un altro membro della famiglia.

Un nuovo libro biografico sulla monarchia torna a raccontare i rapporti tra i Sussex e il resto della famiglia reale, rischiando di mettere in imbarazzo Re Carlo III già alle prese con lo scandalo dell’arresto di Andrea. Al centro di tutto, ancora una volta, c’è Meghan Markle e stavolta a puntare il dito contro di lei sarebbe stata la Regina Camilla. Camilla contro Meghan: “Ha fatto il lavaggio del cervello a Harry”. Secondo il biografo reale Tom Bower, autore del nuovo libro Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family, la Regina Camilla avrebbe confidato ad un’amica che Meghan Markle avrebbe fatto letteralmente “il lavaggio del cervello” al Principe Harry. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Camilla contro Meghan Markle: “Ha fatto il lavaggio del cervello a Harry”

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