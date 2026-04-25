Il 24 aprile a Treviso si terrà un incontro tra Cisint e Conte per discutere di sicurezza urbana. L'assemblea affronterà in particolare la gestione dei migranti, con attenzione alle recenti occupazioni al parco Dal Negro. La riunione si concentra sulla situazione locale e sulle misure da adottare in risposta alle problematiche legate alla presenza migratoria in città.

? Cosa sapere Cisint e Conte si riuniscono a Treviso il 24 aprile per discutere sicurezza.. L'incontro affronta la gestione dei migranti dopo le occupazioni al parco Dal Negro.. Durante la presentazione del volume La minaccia di Allah presso il museo Bailo il 24 aprile, l’europarlamentare Cisint ha espresso ferma vicinanza al sindaco Conte per le recenti decisioni prese a tutela del territorio trevigiano. L’evento avvenuto a Treviso ha offerto un momento di riflessione politica profonda, in cui l’ex amministratrice di Monfalcone ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dal primo cittadino del capoluogo della Marca. Al centro del dibattito, la gestione della sicurezza urbana e la difesa dei valori locali sono emerse come temi centrali, collegando l’impegno europeo alle necessità concrete delle strade e dei quartieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza e migranti: Cisint e Conte uniti per difendere Treviso

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