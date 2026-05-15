Scognamiglio Promo Pa | Burocrazia impatta su richieste documentali

A Padova, il 15 maggio, è stato reso noto che un rappresentante di Promo Pa ha dichiarato che la burocrazia influisce in modo significativo sulla gestione delle pratiche aziendali, rendendo le richieste di documenti più complesse e gravose per le imprese. La ricerca condotta evidenzia come le aziende siano sottoposte a procedure che richiedono numerosi documenti, aumentando la difficoltà nel rispettare le normative senza indicare motivazioni o implicazioni ulteriori.

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