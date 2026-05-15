Scognamiglio Promo Pa | Burocrazia impatta su richieste documentali

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova, il 15 maggio, è stato reso noto che un rappresentante di Promo Pa ha dichiarato che la burocrazia influisce in modo significativo sulla gestione delle pratiche aziendali, rendendo le richieste di documenti più complesse e gravose per le imprese. La ricerca condotta evidenzia come le aziende siano sottoposte a procedure che richiedono numerosi documenti, aumentando la difficoltà nel rispettare le normative senza indicare motivazioni o implicazioni ulteriori.

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"Dalla nostra ricerca emerge chiaramente come l'impatto della burocrazia sulle imprese si traduca in una pesantezza eccessiva nelle richieste documentali. Per fare un esempio concreto: uno stesso documento viene richiesto con modalità differenti a seconda dell'autorità che lo esige, nonostante il contenuto sia il medesimo. Già uniformare e standardizzare i formati rappresenterebbe un passo avanti fondamentale". Lo ha detto Gaetano Scognamiglio, Fondatore e Presidente Promo Pa, intervenendo al convegno “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent'anni di storia del Registro delle Imprese”. L'appuntamento, promosso da Camera... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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