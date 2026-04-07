Centro Studi Europeo Hermes avverte | urgente uniformare regole su orari e distanze per le slot

Il Centro Studi Europeo Hermes ha sottolineato l’urgenza di uniformare le regole riguardanti gli orari e le distanze delle slot machine nel settore del gioco legale. L’ente ha evidenziato come sia indispensabile un riordino complessivo e strutturato dell’intero comparto prima di procedere con eventuali modifiche alle concessioni. La richiesta si inserisce nel contesto di un percorso di riforma più ampio del settore.

Il Centro Studi Europeo Hermes interviene sul percorso di riforma del settore del gioco legale, evidenziando la necessità non più rinviabile di un riordino complessivo e organico dell’intero comparto, quale prerequisito indispensabile per qualsiasi intervento sulle concessioni. “Il sistema attuale presenta evidenti squilibri e disparità di trattamento tra i diversi segmenti di gioco – sottolinea il Direttore Esecutivo del Centro Studi Europeo Hermes, Giuseppe Tanga – che non sono più sostenibili né sul piano economico né su quello regolatorio. In particolare, il comparto degli apparecchi da intrattenimento è oggi soggetto a una frammentazione normativa senza eguali, con regolamentazioni su orari e distanze dai luoghi sensibili che variano da Comune a Comune, mentre altri segmenti del gioco operano senza analoghi vincoli”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Centro Studi Europeo Hermes avverte: urgente uniformare regole su orari e distanze per le slot Leggi anche: Abi, Patuelli: su banche dedalo di regole Ue, urgente razionalizzare Un giovane europeo su quattro ha un impiego durante il percorso di studi. Italia al 22esimo postoNel 2024, circa un quarto dei giovani tra i 15 e i 29 anni in Europa risulta occupato mentre frequenta un corso di studi. Gioco legale: Centro studi europeo Hermes: Sanare disparità tra segmenti uniformando regole su orari e distanzeIl Centro Studi Europeo Hermes interviene sul percorso di riforma del settore del gioco legale, evidenziando la necessità non più rinviabile di un riordino complessivo e organico dell’intero comparto, ... pressgiochi.it Riordino gioco, no a disparità fra segmenti e ComuniIl Centro studi europeo Hermes chiede un riordino del gioco che sani disparità fra i vari segmenti e uniformi le regole su orari e distanze. gioconews.it