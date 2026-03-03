Decreto Pnrr Confapi chiede meno burocrazia nei rapporti tra imprese e Pa

Confapi ha chiesto di semplificare i rapporti tra imprese e Pubblica amministrazione eliminando le comunicazioni ripetitive. L’obiettivo è rendere più rapide e stabili le procedure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La richiesta riguarda la riduzione degli obblighi burocratici che rallentano le interazioni tra le aziende e le istituzioni pubbliche.

Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo Ridurre gli obblighi di comunicazione ridondanti in ogni rapporto tra imprese e Pubblica amministrazione e garantire procedure più snelle e stabili per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È la richiesta avanzata da Confapi nel corso dell’audizione sul decreto Pnrr davanti alla commissione Bilancio della Camera. Secondo Confapi, è positiva la proroga delle misure di semplificazione amministrativa e di snellimento procedurale, con ricadute significative sulle piccole e medie imprese industriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Imprese: Visconti (CamCom), 'con 'Camera del Futuro' meno burocrazia e maggiore sostegno alle imprese"Un rinnovamento pressoché integrale del sito camerale, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, per smaltire la burocrazia e sostenere le aziende".

Referendum, Palamara: «Meno problemi nei rapporti tra Pm e giudice. Il Sì migliora la giustizia»Lo ha dichiarato Luca Palamara, ex magistrato e autore insieme ad Alessandro Sallusti del libro «Il Sistema.

Approfondimenti e contenuti su Decreto Pnrr

Decreto PNRR, parte l’iter parlamentare: dal reclutamento dei docenti agli organici ATA, dalle deroghe sulla mobilità alle deroghe sulla digitalizzazione e l ...È iniziato in 5ª Commissione Bilancio del Senato l’esame del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026 (Serie generale n. 41), che introduce disposizioni urgenti per l’attuazi ... orizzontescuola.it

Decreto PNRR e nuovi ruoli scolastici: Anief chiede al Ministero fondi freschi e garanzieIl Decreto PNRR crea nuovi incarichi ATA ed esoneri a seguito del dimensionamento. Anief segnala il taglio del fondo d'istituto per finanziarli e avverte che la soluzione esige fondi inediti. Il sin ... orizzontescuola.it