Una ragazza di 16 anni è rimasta coinvolta in un grave incidente ferroviario nel primo pomeriggio del 14 maggio alla stazione di Crespellano, nel Bolognese. Secondo quanto riferito, la giovane stava camminando quando ha scivolato, finendo sotto un treno in movimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso. La ragazza è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Attimi di paura alla stazione di Crespellano, nel Bolognese, dove una ragazza di 16 anni è rimasta coinvolta in un grave incidente ferroviario nel primo pomeriggio del 14 maggio. La giovane, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scivolata mentre attendeva il convoglio della linea Linea Bologna-Vignola, finendo con un piede incastrato sotto il vagone del treno in arrivo. L’allarme è scattato poco dopo le 14. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco con due squadre operative. La sedicenne è stata soccorsa e trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Ospedale Maggiore di Bologna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scivola il piede e finisce sotto il treno: orrore in Italia

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